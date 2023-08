Stiri pe aceeasi tema

- Ploiești, 28 august 2023 – AQUILA (simbol bursier AQ ), lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, a incheiat primul semestru din 2023 cu afaceri și profit net in creștere, in linie cu strategia comunicata. Veniturile…

- ”In primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a inregistrat venituri consolidate de 146 milioane lei, in crestere cu 110% fata de perioada similara a anului anterior. Marja bruta a crescut cu 32%, pana la valoarea de 23,5 milioane lei (fata de 17,9 milioane lei anul trecut). Cheltuielile indirecte…

- Un important om de afaceri din Romania a achiziționat recent un Bombardier Global 6000, care este cel de-al doilea model produs de compania canadiana din colecția sa. Este vorba de Ion Țiriac, proprietarul unei companii aeriene in portofoliul careia va intra avionul, dupa cum susține boardingpass.ro.…

- Simigeriile Luca, Petru, Gigi și Matei și-au majorat semnificativ profiturile in ultimii ani. Primele trei companii și-au depus deja bilanțul contabil pe anul trecut la Ministerul Finanțelor, toate entitațile care vand pateuri, merdenele sau covrigi avand un profit important.Cozile imense de pe vremea…

- Primii 10 constructori din Romania, dupa cifra de afaceri din 2022, au realizat impreuna afaceri de circa 12,8 miliarde lei anul trecut, pe primele locuri clasandu-se Spedition UMB, Tehnostrade și SA & PE Construct, toate companii controlate de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, numit și „regelui asfaltului”, potrivit…

- Compania clujeana AROBS a raportat afaceri de 131 mil. lei și un profit net normalizat de aproape 20 mil. lei in primul trimestru din 2023, iar pentru intreg anul estimeaza afaceri de peste 420 mil. lei.