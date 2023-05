Cresterile inregistrate de iPhone si serviciile Apple nu au fost suficiente pentru a compensa scaderile celorlalte categorii de produse, insa, chiar si asa, veniturile companiei au fost peste asteptarile analistilor. Apple a avut venituri de 94,84 de miliarde de dolari in al doilea trimestru al anului, in scadere cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Este al doilea trimestru consecutiv pe scadere pentru compania americana, insa rezultatele au fost peste cele 92,96 de miliarde de dolari la care se asteptau analistii. Profitul companiei in aceeasi perioada a fost de 24,16 miliarde de dolari,…