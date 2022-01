Stiri pe aceeasi tema

- La Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) vor funcționa, in 2022, noi completuri de 5 judecatori – doua in materie penala și doua in materie civila. Președinta ICCJ Corina Corbu a extras luni, 3 ianuarie, prin tragere la sorți in ședința publica, numele judecatorilor care intra in componența noilor…

- Curtea de Apel București a stabilit ca accesul in mall-uri și la diverse activitați nu se poate face doar pe baza vaccinarii sau a dovezii trecerii prin boala, ci și pe baza de test RT-PCR sau test rapid. Hotararea Curții de Apel București poate fi atacata cu recurs la ICCJ. Magistrații CAB au mai anulat…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in ședința de miercuri, 22 decembrie, cererea de pensionare a judecatoarea Mariana Ghena, membra a Consiliului. Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa semneze decretul de eliberare din funcție, astfel incat Mariana Ghena…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, actualul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a fost votat, joi, interimar in aceasta functie. Anunțul a fost facut de reprezentanții CSM la finalul ședinței de plen in care membrii Consiliului ar fi trebuit sa-și desemneze noua conducere. Votul din…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa respinga definitiv acțiunea intentata de Laura Codruța Kovesi, fosta șefa DNA, impotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care nu i-a acordat gradul profesional de Parchet General. Minuta ICCJ: “Admite recursul declarat de paratul Consiliul…

- Fermierii romani vor avea de suferit din cauza crizei energetice care a dus la explozia preturilor la ingrasaminte, iar toate aceste costuri se vor propaga pe lantul alimentar si in cosul zilnic al consumatorului, care va deconta aceste scumpiri, sustine Ionel Arion, presedintele Federatiei Nationale…

- Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea disciplinara a judecatoarei din Braila, care a schimbat arestul preventiv cu arestul la domiciliu in cazul unui barbat suspectat ca a violat la minora. Aceasta și-a motivat decizia spunand ca faptele inculpatului nu sunt de o așa gravitate incat…