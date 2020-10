Venituri în scădere cu 2% pentru Orange România în primele nouă luni Orange Romania a inregistrat venituri de 273,1 milioane euro in primele noua luni ale anului, in scadere cu 2,1% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Evoluția cifrei de afaceri este determinata de vanzarile moderate inregistrate in contextul crizei COVID-19, scadere pronunțata mai ales in ceea ce privește vanzarile de echipamente. La 30 septembrie 2020, Orange Romania oferea servicii mobile, fixe și TV pentru 10.613.176 de clienți, menținandu-se la nivelul T3 2019. Serviciul de televiziune prin cablu și satelit, Orange Home TV, numara la finalul lunii septembrie 519.869 clienți, in ușoara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

