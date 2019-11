Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.…

- Grupul BMW a anuntat o crestere de 11,5% al profitului net in al treilea trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 1,546 miliarde euro, pe fondul avansului livrarilor, relateaza News.ro.Citește și: Romania este codașa Europei in privința digitalizarii administrației publice…

- In cazul zonei euro, cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care mizau pe un avans de 0,1%, si sugereaza ca perioada de crestere economica modesta in zona euro va continua, scrie Agerpres. Datele Eurostat vin dupa ce, luna trecuta, Banca…

- Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetului general consolidat dupa primele opt luni. Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a incheiat in perioada 1.01 –31.08.2019 cu un deficit de 21,9 miliarde de lei, respectiv 2,1% din PIB.1. Veniturile bugetului general…

- Revolut, platforma financiara londoneza, raporteaza o crestere importanta a veniturilor in 2018, mai mare cu 354% decat cea inregistrata in 2017. Informatiile sunt cuprinse in raportul financiar aferent anului 2018, care se incheie pe 31 decembrie 2018. Veniturile au crescut pana la 58,2 milioane…

- Doua miliarde de dolari ar putea fi suma pentru care Grupul CME, deținut de gigantul american AT&T, ar putea vinde postul TV din Romania. Cumparator ar putea fi, potrivit unor surse citate de Ziaristii.com, un fond de investiții din Cehia, PPF, controlat de omul de afaceri Petr Kellner, in varsta de…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).In trimestrul…