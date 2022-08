Venitul minim de incluziune: BANI pentru românii cu bani puțini. Cine beneficiază Venitul minim de incluziune: BANI pentru romanii cu bani puțini. Cine beneficiaza Venitul minim de incluziune: BANI pentru romanii cu bani puțini. Cine beneficiaza Guvernul flexibilizeaza implementarea venitului minim de incluziune și actualizeaza nivelurile de venituri și cuantumurile acordate. Guvernul a aprobat, printr-o ordonanța de urgența, modificarea și completarea Legii nr. 196/2016, prin care se implementeaza reforma privind venitul minim de incluziune (VMI), la care Guvernul s-a […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul maxim al venitului minim de incluziune va creste de la 260 lei/adult echivalent la 275 lei/adult echivalent, in cazul componentei de ajutor de incluziune (actualul ajutor social), si de la 300 lei/adult echivalent la 400 lei/adult echivalent in cazul persoanelor varstnice, potrivit unei Ordonante…

- Guvernul a aprobat OUG privind venitul minim de incluziune. Cați bani se vor acorda ca ajutor pentru familie. Condiții Guvernul flexibilizeaza implementarea venitului minim de incluziune și actualizeaza nivelurile de venituri și cuantumurile acordate Guvernul a aprobat, printr-o ordonanța de urgența,…

- Astfel, fata de cheltuielile actuale, aplicarea Legii nr. 196 2016 in anul 2024 va conduce la o cheltuiala bugetara de 1.644 milioane lei, cu 819 milioane lei mai mult, insa cu 423 milioane lei mai putin fata de bugetul estimat la adoptarea Legii nr.196 2016.Modificari la legea privind venitul minim…

- Pensiile speciale ale magistratilor sunt un statut al acestora, a spus ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, miercuri, 24 august, la briefingul de presa de la Guvern. El a subliniat ca va sustine orice varianta care pastreaza statutul de independenta al judecatorilor și procurorilor.Intrebat daca este…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, proiectele de lege ale Justiției, respectiv proiectul de lege privind statutul judecatorilor si procurorilor, proiectul de lege privind organizarea judiciara si proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. Ministerul Justitiei a subliniat…

- Nicoleta Dumitrescu La inceput de iulie, cu adevarat de Cuptor, la propriu, șeful statului a precizat, in cadrul unei intalniri cu presa, ca este – citam – important sa ne pregatim pentru aceste vremuri care sunt, in continuare, complicate. La ce le este dat romanilor sa traiasca, in fiecare zi, nu…

- Guvernul a adoptat astazi Ordonanța de urgența care prevede ca operatorii de benzinarii care vor acorda de la 1 iulie o reducere de 0,5 lei/litru de carburant vor beneficia de o compensare de 0,25 de lei/litru de la bugetul de stat, fara a fi o obligație legala.Așadar, benzinarii din Romania nu vor…

- Voucherele de 50 de euro care trebuia sa fie alimentate inca de la inceputul luni inca mai tarzie. Primii bani au intrat inca de vineri, insa vorbim despre un total de 2,3 milioane de beneficiari care mai au mult de așteptat. Cu o dublare a prețurilor fața de toamna trecuta, un ajutor de 125 de lei…