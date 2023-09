Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Huși, judetul Vaslui, si-a planuit moartea pana la cel mai mic detalii. Inainte de a-si pune capat zilelor, el a sunat la 112 sa-și anunțe propriul deces. Politistii deplasati de urgența la fața locului l-au descopeit spanzurat, intr-o rapa din apropierea casei sale. Anunt macabru la 112…

- O tragedie cumplita a avut loc in orașul Huși, Vaslui, unde un barbat de 45 de ani s-a sinucis, anunțandu-și moartea printr-un apel la numarul de urgența 112. Echipajele de poliție și ambulanța s-au deplasat la fața locului, dar au gasit barbatul spanzurat in apropierea casei sale, relateaza Știrileprotv.ro,…

- Un roman a sunat disperat la numarul unic de urgenta 112, in Catania (Italia) si a anuntat ca iubita lui a murit, insa ancheta politistilor a scos la iveala un secret pe care romanul, impreuna cu un prieten, au incercat sa il tina ascuns.

- Preotul din parohiile Halarești și Siliștea, comuna Iana, județul Vaslui, este acuzat ca a luat zeci de mii de lei de la oamenii de comuna și nu i-a mai restituit, relateaza publicația locala Vremea Noua .Numai intr-un singur caz, o femeie din sat i-ar fi dat preotului 24.000 de lei și pana in prezent,…

- Scandal intr-o familie din Avram Iancu: Un barbat a fost amenințat cu moartea de catre fratele sau vitreg Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui barbat de 51 de ani din comuna Avram Iancu, care și-ar fi amenințat cu moartea fratele vitreg. Potrivit IPJ Alba, la data de 13…

- Un cioban in varsta de 43 de ani, din județul Baltatesti, a fost amendat de politisti dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca s-a ratacit in padurea din comuna, dupa ce ar fi fost fugarit de un urs, potrivit IPJ Neamț.

- O noua tragedie a zguduit Romania! O tanara din Craiova a fost injunghiata in plina strada de catre un tanar in varsta de 17 ani. Ranile au fost atat de grave, incat Melis și-a pierdut viața. Adolescenta, in varsta de 14 ani a fost condusa, ieri, 1 iulie, pe ultimul drum. Moartea acesteia a fost […]…