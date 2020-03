Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul este din Bucuresti si are 56 de ani. El a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie. Noaptea trecuta a prezentat simptome, iar starea sa de sanatate s -a agravat, in prezent diind internat in ATI la Spitalul Victor Babes" din Capitala. Numarul persoanelor diagnosticate cu coronavirus…

- Un angajat ADP sector 4, fost politist infectat cu COVID-19, a fost internat aproape o saptamana la Spitalul „Dimitrie Gerota“ din Capitala fara sa se stie ca este infectat cu COVID-19. Pe 2 martie, inainte cu o zi de internare, a impartit martisoare la peste 100 de colege, apoi a intrat in contact…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul…

- Un incendiu puternic a izbucnit joi seara intr-o hala de 2.500 de metri patrați din sectorul 3 din București. Un bazin, posibil cu zinc și alte substanțe chimice, din cadrul fabricii de Electromontaje a luat foc iar pompierii au anunțat ca exista un pericol real de explozie. Pompierii au trimis un echipaj…

- Un copil de 10 ani a fost ranit grav pe o partie de schi din Sinaia de un schior. Baiatul a fost gasit inconștient de tatal sau și ulterior a fost transportat cu un elicopter SMURD la un spital din Capitala. Accidentu a avut loc pe partia de la cota 2000 din Sinaia. Baiatul schia The post Accident…

- Accidentul foarte de grav petrecut miercuri seara in Capitala a avut loc pe Calea Plevnei și a fost provocat de coliziunea dintre o Ambulanța și un microbuz. Ambulanța, care transporta un pacient la spital, circula cu semnalele luminoase și acustice in funcție. Pe Știrbei Voda, a patruns in intersecție,…

- Crima oribila in Capitala, in sectorul 4. Un barbat de 64 de ani a fost omorat in bataie marti noapte. Omul s-ar fi trezit la usa cu doi dintre fostii chirisi, potrivit Antena3. Pe fondul unor neintelegeri mai vechi legat de actele intocmite in momentul inchirierii, dar si legat de o suma de bani, intre…

- Scene revoltatoare intr-un bloc din sectorul 4 al Capitalei au avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Doi politisti au fost agresati de trei indivizi pusi pe scandal. Oamenii legii au fost chemati, in toiul noptii, de vecini, pentru ca nu puteau sa doarma din cauza muzicii date la maximum. La…