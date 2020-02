Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Timișoara, dupa ce un barbat in varsta de 55 de ani, recent intors din Milano, a sunat la 112 panicat ca ar putea avea coronavirus. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, barbatul a sunat la 112, in aceasta dimineața, și a susținut ca a intrat in contact cu mai multe persoane…

- Astazi in cadrul ședinței de Colegiu Director Județean și a Biroului Permanent Județean al PNL Arad s-au votat nominal și in bloc candidații pentru Camera Deputaților și Senatul Romaniei. Lista pentru Camera Deputaților este deschisa de primarul interimar al Aradului, Calin Bibarț, urmat de Geanina…

- Dupa o lunga perioada in care Primaria Arad a incercat sa acrediteze ideea ca nu ar avea nici un fel de legatura cu aducerea firmei DD Chim in Arad, lucrurile incep sa se schimbe. Primarul interimar Calin Bibarț a intors foaia și a decis sa renunțe la contractul semnat de Gheorghe Falca. S-a ajuns aici…

- Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgența, a explicat ca pasagerul israelian care a aterizat pe Aeroportul Otopeni nu poate suferi de coronavirus. "El a fost in China acum foarte mult...

- Calin Bibarț, primarul interimar liberal al Aradului a recunoscut ca va candida din partea PNL la alegerile parlamentare. „Am primit cu demnitate propunerea PNL de a reprezenta Aradul in Parlamentul Romaniei. Sunt conștient ca urmeaza perioada de campanie electorala in care toți trebuie sa punem umarul…

- Senatorul liberal Ioan Cristina saluta faptul ca administratiile locale vor avea mai multi bani decat anul trecut din impozitul pe venit și din cota defalcata de TVA. Acest lucru a fost prevazut in mod expres in bugetul de stat pe 2020. „Ma bucur sa vad asta, pentru ca anul trecut, in goana dupa bani,…

- De la „Brucsles”, Gheorghe Falca pare ca ramane la butoanele PSD Arad. Cel puțin, iși manifesta in continuare influența, pentru ca PSD Arad pare decis sa scape cat mai repede de consilierii locali proprii vocali la adresa lui Falca. Ilie Cheșa, președinte județean al PES activist Arad, fost consilier…

- Aradenii posesori de autoturisme simt pe propriul buzunar starea drumurilor din județ. Ei așteapta de ani de zile ca acestea sa fie aduse la normalitate, dar visele lor raman doar vise. In acest timp, Gheorghe Falca, europarlamentar PNL, Sergiu Blcea, candidatul PNL la Primaria Aradului și Calin Bibarț,…