#ConstantaEsteBine: Ziua 236 – 24.08.2022 Astazi sarbatoresc padurea

Arborii sunt locuitori stravechi ai pamantului, care traiesc intr un alt spatiu temporar decat noi, dar alaturi de care impartim suprafata pamantului.Sunt organizati ca si noi in comunitati de indivizi, care in loc sa fie numite sate si orase, le am spus "palcuri… [citeste mai departe]