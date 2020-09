Veninul obtinut de la albinele europene s-a dovedit „remarcabil de eficient” in distrugerea celulelor celei mai agresive si greu de tratat forme de cancer mamar, conform concluziilor unei echipe de cercetatori din Australia, citate de agentiile DPA si Xinhua. In cadrul studiului, realizat de oameni de stiinta de la Institutul de Cercetari Medicale Harry Perkins si de la Universitatea Western Australia, a fost utilizat venin de la 312 albine si bondari cu scopul de a analiza proprietatile anticancerigene ale acestuia. Rezultate in cel mai agresiv cancer mamar Echipa a descoperit ca veninul – si…