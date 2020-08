Venezuela/coronavirus: Guvernatorul Caracasului, un aliat-cheie al lui Maduro, a decedat de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul venezuelean al comunicatiilor si informatiilor, Jorge Rodriguez, un apropiat al presedintelui Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv la coronavirus, intrand astfel pe lista de lideri ai tarii care au facut boala, relateaza joi France Presse. "Este de datoria mea sa informez…

- Venezuela a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore, a anuntat marti guvernul, potrivit Agerpres. Jorge Rodriguez, ministrul comunicatiilor si informatiilor, a precizat ca de luni pana marti s-au inregistrataproximativ 1.138 de noi cazuri de contaminare…

- Actrita indiana Aishwarya Rai Bachchan si fiica ei de opt ani, Aaradhya, infectate cu COVID-19, s-au insanatosit si au parasit dupa zece zile spitalul in care au fost internate, a anuntat pe Twitter sotul ei, actorul Abhishek Bachchan, relateaza Reuters. Abhishek Bachchan si tatal sau, renumitul actor…

- Caracas si statul vecin Miranda au fost plasate in izolare stricta incepand de miercuri, pentru a frana raspandirea pandemiei de COVID-19, in plina expansiune in capitala venezueleana, a anuntat presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Din cauza cresterii numarului…

- Amitabh Bachchan, unul dintre cele mai cunoscute staruri de cinema din India, a fost testat pozitiv cu COVID-19 si a fost internat in spital, relateaza Reuters, care citeaza un anunt facut chiar de actor pe pagina sa de Twitter."Am fost testat pozitiv cu COVID.

- Presedintele american Donald Trump a prezentat joi condoleante rudelor celor 100.000 de morti din cauza pandemiei de coronavirus in SUA, dupa ce acest prag tragic fusese depasit miercuri, potrivit AFP si Reuters. "Tocmai am atins un prag foarte trist cu numarul de morti din cauza pandemiei de coronavirus…