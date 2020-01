Statele Unite intentioneaza sa sanctioneze parlamentarii venezueleni pe care ii acuza ca au acceptat sume de bani pentru a vota impotriva opozantului Juan Guaido la presedintia Adunarii Nationale, a declarat miercuri un responsabil american, citat de AFP. Juan Guaido, recunoscut de un an ca presedinte interimar al Venezuelei de Statele Unite si alte peste 50 de tari, a fost reales duminica in fruntea parlamentului de o suta de deputati ai opozitiei. Puterea a reusit insa sa divizeze tabara sa: un alt ales al opozitiei, Luis Parra, a revendicat si el presedintia Adunarii in urma unui vot prin ridicare…