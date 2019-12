Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea trimite un astronaut in spațiul cosmic cel mai devreme in anii 2023-2024, dupa ce NASA - agenția spațiala americana - va avea o racheta proprie la dispoziție, a declarat pentru Libertatea Marius-Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Romane (ROSA). In acest moment, NASA trimite oameni…

- Autoritatile din Pakistan se lupta sa faca fata unei invazii a lacustelor de desert intr-una dintre cele mai sarace regiuni ale tarii, unde milioane de insecte devoreaza culturile, sporind temerile privind nesiguranta alimentara, informeaza DPA miercuri. Insectele au distrus culturile de bumbac, grau…

- E curat, iluminat, fiind un exemplu pentru alte localitati. Vorbim de staul Avdarma din raionul Comrat. Si pentru ca suntem in luna magica a sarbatorilor de iarna a fost amenjat cu decoratiuni de poveste, ceea ce nu poti vedea in fiecare satuc din tara.

- Luni o sa ninga la munte, in Maramures, Transilvania, in nordul Crișanei si al Moldovei. Ploile vor veni la inceput in Banat, in sudul Crișanei dar si in centrul si sudul Moldovei, dar mai tarziu vor fi precipitatii mixte.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a aprobat, miercuri, fortele militare care vor participa la misiuni in afara tarii in 2020. Astfel, peste 2.100 de militari din Ministerul Apararii si peste 790 de politisti din Ministerul de Interne vor participa la misiuni in afara granitelor. "Am aprobat…

- Armata germana și-a cerut scuze miercuri pentru ca a postat cu o zi înainte pe Instagram o fotografie cu o uniforma a armatei regimului nazist Wehrmacht, decorata cu o curce de fie și svastici, relateaza AFP. Bundeswehr, actuala armata germana, a postat marți pe contul sau oficial de Instagram…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anunțat marți incheierea unui acord intre Guvernul de la Sanaa și insurgenții separatiști din sudul țarii, in urma eforturilor de a reinstala stabilitatea interna in Yemen, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe poporului francez la moartea fostului președinte Jacques Chirac. Intr-o postare in limba franceza pe contul sau de Twitter, Iohannis il caracterizeaza pe fostul șef al statului fracez drept ”un adevarat prieten al țarii noastre”. ”Profund intristat…