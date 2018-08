Venezuela, saraca tara bogata: Criza economica severa aduce populatia la disperare. Apa la robinet nu curge cu zilele, e penurie de mancare si de alte lucruri esentiale

Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica din Venezuela ii impinge pe cetațenii țarii sud-americane sa recurga la soluții extreme pentru a supraviețui. La una dintre cele mai mari piețe din orașul Maracaibo, oamenii fac cozi la tarabele unde se vinde carne stricata, care este mai ieftina.

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a cerut marti deschiderea unei anchete impartiale asupra exploziilor unor drone care s-au produs sambata la Caracas, incident despre care presedintele Nicolas Maduro spune ca a reprezentat un atentat la viata sa, relateaza AFP, preluata…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Venezuela l-a acuzat vineri pe presedintele ecuadorian Lenin Moreno de atingere adusa suveranitatii sale prin declaratii facute in timpul unei vizite a vicepresedintelui american Mike Pence, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. O nota de protest a fost remisa insarcinatului cu afaceri…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a calificat miercuri pe vicepresedintele american Mike Pence, care efectueaza in prezent un turneu in America Latina, drept un "sarpe veninos" si a acuzat Uniunea Europeana, care tocmai si-a extins sanctiunile impotriva regimului de la Caracas, ca "ingenuncheaza"…

- Circa 50 de militari inarmati cu pusti erau desfasurati miercuri printre standurile cu legume si fructe din piata Coche, una dintre cele mai importante din Caracas, pentru a combate "un razboi economic" declansat - potrivit guvernului - de opozitie cu scopul de a face sa creasca preturile, informeaza…