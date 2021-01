Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a indemnat sambata pe noul sau omolog american, Joe Biden, sa 'intoarca pagina', declarandu-se gata sa deschida 'o noua cale' in relatiile diplomatice dintre Caracas si Washington, rupte in urma cu doi ani, transmite AFP.



'Suntem gata sa urmam un nou curs in relatia noastra cu guvernul Joe Biden, pe baza dialogului, respectului reciproc, comunicarii si intelegerii', a declarat Maduro intr-un discurs adresat sustinatorilor sai.



'Venezuela, aceasta Venezuela a secolului XXI, bolivariana si revolutionara,…