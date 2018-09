Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters,…

Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters. Ministrul…

- Pompierii californieni continua lupta, sambata, pentru stoparea incendiului de vegetatie "Delta", care a provocat inchiderea unei autostrazi din nordul Californiei si a fost alimentat de vegetatia uscata din rezervatia Shasta-Trinity National Forest, transmite Reuters. Incendiul "Delta"…

- Pompierii au facut progrese majore in ceea ce priveste stingerea incendiilor de vegetatie din statul american California, in urma carora opt persoane au murit, dupa doua zile in care temperaturile au scazut, relateaza CNN si Reuters.

- Drone incarcate cu explozibili au fost detonate in apropierea unei ceremonii militare unde presedintele venezuelean Nicolas Maduro sustinea sambata un discurs, dar el si restul guvernului au scapat nevatamati din acest incident, relateaza Reuters. Ministrul informatiei, Jorge Rodriguez, a vorbit despre…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a promis marti, in parlament, ca va continua operatiunile de securitate de-a lungul tuturor granitelor tarii, pana cand amenintarile de securitate vor fi complet eliminate, adaugand ca nimeni nu are dreptul sa critice noua lege antiterorism pe care guvernul o elaboreaza,…

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…