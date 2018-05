Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat luni majorarea cu 95% a salariului minim, pentru a marca Ziua Internationala a Muncii, inaintea scrutinului de la 20 mai in care va incerca sa obtina un nou mandat, transmite dpa. Salariul minim lunar, in care intra cupoane pentru alimente,…

- Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite catalogheaza drept ilegal votul desfasurat in regiunea Crimeea in cadrul alegerilor prezidentiale din Rusia din 18 martie, relateaza site-ul publicatiei Ukriform.

- Reinnoirea Parlamentului European are loc la fiecare cinci ani. Conform legislatiei europene, viitorul scrutin european urma sa aiba loc intre 6 si 9 iunie anul viitor, dar statele membre au considerat ca este „imposibila” organizarea alegerilor in intervalul mentionat. Perioada retinuta (23-26 mai…

- Presedintele Vladimir Putin s-a adresat rusilor intr-un mesaj video difuzat in noaptea de joi spre vineri, in care ii indeamna sa se prezinte la vot duminica in cadrul alegerilor prezidentiale, apelul sau intervenind pe fondul temerilor Kremlinului fata de o absenta masiva la urne, relateaza France…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European, Mircea Diaconu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sighisoara, ca desi in urma cu un an s-a discutat la Bruxelles pe marginea infiintarii unui SMURD al Patrimoniului, pentru interventii specializate…

- Apar noi reactii dure, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a jignit pe europarlamentarii care au criticat Romania in Parlamentul European si nu numai. Europarlamentarul Siegfried Muresan o contrazice pe sefa Executivului si sustine ca cei care spun adevarul nu fac rau tarii, ci cei care, spune el,…

- Deputatii europeni au cerut joi ca sanctiunile care vizeaza Venezuela sa fie extinse catre presedintele Nicolas Maduro, avertizand ca Uniunea Europeana nu recunoaste alegerile din tara latinoamericana decat daca sunt libere, relateaza AFP. Cu 480 de voturi ''pentru'', 51 ''impotriva'' si 70 de ''abtineri'',…