Venezuela a fost paralizata marți, in vreme ce populația incerca sa se descurce cu noua moneda introdusa, bolivarul suveran, care are cinci zerouri in minus fața de predecesorul sau. Mii de afaceri au fost inchise și mulți muncitori au ales sa stea acasa ca urmare a starii de incertitudine generalizata care domnește in Venezuela, relateaza BBC.