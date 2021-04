Opt soldati venezueleni si-au pierdut viata in ultimele zile in lupte cu grupuri armate neregulate columbiene in sud-vestul Venezuelei, la frontiera cu Columbia, ridicand la 16 numarul militarilor ucisi in zona de la 21 martie, potrivit Ministerului Apararii de la Caracas, noteaza AFP. Ministerul a publicat miercuri un anunt de deces cu numele celor opt soldati ucisi "in actiune" fara a oferi mai multe detalii. Luni, intr-un comunicat, el a raportat "lupte violente" intre armata si grupurile respective, evocand "decese" in ambele tabere in aceasta regiune de prada insecuritatii si cu o frontiera…