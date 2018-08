Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Venezuela au anuntat ca au retinut sase persoane suspectate ca ar fi implicate in atacul cu drone incarcate cu exploziv, ce l-a vizat pe presedinte Nicolas Maduro, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Circa 50 de militari inarmati cu pusti erau desfasurati miercuri printre standurile cu legume si fructe din piata Coche, una dintre cele mai importante din Caracas, pentru a combate "un razboi economic" declansat - potrivit guvernului - de opozitie cu scopul de a face sa creasca preturile, informeaza…

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…