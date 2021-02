Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul venezuelean de externe Jorge Arreaza a anuntat miercuri ca sefa delegatiei Uniunii Europene la Caracas are la dispozitie 72 de ore sa paraseasca Venezuela, transmite Reuters, noteaza Agerpres. Guvernul venezuelean a expulzat-o pe Isabel Brilhante Pedrosa dupa ce UE a impus luni sanctiuni…

- Parlamentul din Venezuela, controlat de partidul lui Nicolas Maduro, a cerut oficial guvernului sa o „declare persona non grata” și sa o expulzeze pe ambasadoarea UE in aceasta țara, ca urmare a sancțiunilor impuse de blocul european. Textul, aprobat in unanimitate de deputati, solicita, de asemenea,…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina…

- Convorbirile de pace cu privire la Afganistan nu au facut suficiente progrese pentru a permite retragerea trupelor straine, a declarat miercuri ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, inainte de o reuniune virtuala cu omologii sai din statele membre NATO, relateaza Reuters.…

- Peste 15 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Marea Britanie pana duminica, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt…

- Jens Spahn, ministrul german al Sanatatii, a declarat marti ca Europa ar trebui sa aiba o „cota-parte echitabila” de vaccinuri si ca sprijina propunerile Uniunii Europene de a limita exporturile de vaccinuri, potrivit Reuters. Spahn a declarat pentru ZDF: „Pot intelege ca exista probleme de…

- Romania va primi doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat la ministerul Sanatatii, pentru Reuters, potrivit Agerpres. Oficialului roman a menționat ca cealalta jumatate va fi alocata treptat pana la sfarșitul lunii martie, iar livrarile vor reveni…