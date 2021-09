Venezuela: Noi negocieri între putere şi opoziţie Puterea si opozitia din Venezuela se vor intalni cu incepere de vineri in Mexic pentru noi negocieri si a incerca sa depaseasca impasul politic care dureaza de cateva luni, inainte de alegerile regionale de la 21 noiembrie, noteaza AFP. Dupa discutii preliminare la mijlocul lui august, obiectivul acestor negocieri sub egida Norvegiei, care sunt urmare a esecului discutiilor din Barbados, in 2019, si Republica Dominicana, in 2018, este de a pune capat gravei crize politice si economice care loveste tara. Pe de o parte, opozitia, care a boicotat toate alegerile, in special prezidentialele din 2018,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

