Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Maduro a fost reales duminica presedinte al Venezuelei, informeaza Reuters, din sursa oficiala. Procesul electoral a fost contestat atat in tara, cat si pe plan extern, transmit agentiile de presa internationale, scrie agerprses.ro.

- Venezuela. Nicolas Maduro a fost reales duminica presedinte al Venezuelei, informeaza Reuters, din sursa oficiala. Procesul electoral a fost contestat atât în tara, cât si pe plan extern, transmit agentiile de presa internationale.

- Nicolas Maduro a fost reales duminica presedinte al Venezuelei, informeaza Reuters, din sursa oficiala. Procesul electoral a fost contestat atat in tara, cat si pe plan extern, transmit agentiile de presa internationale. Potrivit comisiei electorale nationale, prezenta la urne a fost de 46,1%, fata…

- Ministerul de Externe de la Caracas a denuntat "politicile dominatoare" ale "regimului Donald Trump", dupa ce Mike Pompeo, secretarul american de Stat, l-a catalogat drept "dictator" pe Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Wuilly Arteaga, un violonist, simbol al protestelor stradale din Venezuela, a ajuns in Statele Unite și canta la metroul din Manhattan. Deși imaginile cu el cantand in strada in timp ce protestatarii se bateau cu forțele de ordine au facut inconjorul lumii, in metropola americana el este doar inca un…

- Datorita unei cutii cu alimente – subventie guvernamentala – in valoare de 0,12 dolari (n.red: 45 de bani), presedintele Nicolas Maduro are o sansa mare de a castiga urmatoarele alegeri prezidentiale, potrivit Quartz. Cutiile contin orez, ulei de gatit, grane si lapte praf, printre altele,…

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…