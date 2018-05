Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a decis, marti, expulzarea insarcinatului cu Afaceri al SUA din Caracas, ca reactie la decizia Washingtonului de a impune noi sanctiuni economice impotriva regimului condus de Maduro, relateaza site-ul postului France 24.

- Ministerul de Externe de la Caracas a denuntat "politicile dominatoare" ale "regimului Donald Trump", dupa ce Mike Pompeo, secretarul american de Stat, l-a catalogat drept "dictator" pe Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- "Daca se va ivi ocazia de a-i strange mana lui Donald Trump si de a-l saluta cu respect, voi profita de ea, cu conditia ca el sa-mi ofere aceasta oportunitate", a comentat Maduro in cursul unui interviu cu un jurnalist chilian difuzat de televiziunea publica VTV.Maduro si-a aratat dorinta…