- Presedintele Nicolas Maduro a anuntat marti ca Venezuela va crea "un comando de operatiuni speciale" insarcinat cu contracararea eventualelor actiuni subversive ale SUA pe teritoriul sau, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Maduro a dezvaluit crearea acestui comando, a carui activitate va fi…

- ”Cred ca esecul opririi raspandirii virusului, pentru ca nu a avut loc o coordonare international suficienta (...), trebuie sa faca tarile sa inteleaga ca trebuie sa-si schimbe calea”, a declarat Guterres pentru AFP, inaintea deschiderii Adunarii Generale a ONU, la 21 septembrie. ”Ele (statele) trebuie…

- SUA au acuzat marti China ca 'ameninta' si 'hartuieste' jurnalisti straini, dupa decizia Beijingului de a ingheta acreditarile pentru mass-media americane pe fondul unor tensiuni puternice intre cele doua tari, informeaza AFP.Administratia Trump a declansat ostilitatile in 2020 impotriva mass-media…

- Trupele americane in Irak urmeaza sa fie reduse cu o treime in lunile urmatoare - la aproximativ 3.500 de militari -, potrivit unor angajamente pe care Donald Trump si le-a asumat recent, a anuntat administratia de la Washington, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Contingentul american, insarcinat…

- Donald Trump, a promis ca va crea 10 milioane de locuri de munca in 10 luni, in parte prin crearea de credite fiscale pentru companiile americane care muta instalațiile de fabricație in SUA din China. „Vom crea credite fiscale pentru companiile care aduc locuri de munca din China in America”, a declarat…

- „Germania a facut o avere de pe urma stationarii trupelor armatei SUA pe teritoriul sau”, a declarat miercuri presedintele Donald Trump, in contextul planurilor de retragere a unui numar mare de militari americani din aceasta tara, potrivit DPA, citat de Agerpres.

- Facebook a luat decizii "problematice" si "bulversante" in materie de drepturi civice, in special in privinta unor mesaje ale presedintelui american Donald Trump, releva miercuri un audit independent derulat la solicitarea celei mai mari retele de socializare din lume, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cand…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a condamnat marti expulzarea ambasadoarei Uniunii Europene in Venezuela, anuntand masuri de 'reciprocitate', transmite AFP. 'Condamnam si refuzam expulzarea ambasadorului nostru la Caracas si vom lua masuri de reciprocitate', a transmis Borrell…