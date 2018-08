Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat vineri marirea de 34 de ori a salariului minim, fara a preciza data intrarii in vigoare a acestei cresteri care se inscrie in programul sau de relansare economica, relateaza AFP preluat de agerpres.Bomba in noua Lege a pensiilor! Cei care au…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat vineri marirea de 34 de ori a salariului minim, fara a preciza data intrarii in vigoare a acestei cresteri care se inscrie in programul sau de relansare economica, scrie digi24.ro.

- Mii de persoane au defilat luni la Caracas pentru a-si exprima sustinerea fata de Nicolas Maduro, dupa "atentatul" a carui tinta presedintele venezuelean sustine ca a fost, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele din Venezuela, Nicolas Maduro, a anuntat ca va accepta ajutorul agentilor americani FBI in investigatia privind atacul cu drone cu exploziv din timpul discursului sau de saptamana trecuta, relateaza BBC.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a scapat sambata nevatamat dintr-un atentat de la Caracas in care au fost folosite mai multe drone incarcate cu explozibili, a anuntat ministrul informatiei, citat de agentiile internationale de presa, scrie agerpres.ro. Sapte militari au fost raniti…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro le-a cerut miercuri fortelor armate sa fie pregatite, dupa aparitia unor informatii de presa în SUA conform carora presedintele american Donald Trump a luat în considerare vara trecuta posibilitatea de a invada

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Seful statului venezuelan, Nicolas Maduro, a numit-o joi pe Delcy Rodriguez, care conduce Adunarea Constituanta, in functia de vicepresedinte, cu ocazia unei remanieri guvernamentale, relateaza AFP. Ea il inlocuieste pe Tareck El Aissami care a fost desemnat in fruntea noului minister al industriei…