- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a spus miercuri ca autoritatile au depistat peste 47 de "comploturi", unele dintre ele contra aviatiei militare a tarii, finantate din Columbia, insa a oferit putine detalii cu privire la subiect, transmite EFE. "Am depistat peste 47 de comploturi, multe dintre…

- Indivizi inarmati si mascati au atacat vineri, la Caracas, sediul partidului opozantului Juan Guaido, in ajunul unei manifestatii organizate de acesta impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Acesti oameni imbracati in negru, inarmati cu pistoale si pusti, au navalit la sediul…

- Presedintele Adunarii Nationale Constituante din Venezuela, Diosdado Cabello, l-a numit miercuri "asasin" pe ministrul columbian al Apararii, Guillermo Botero, care a demisionat dupa ce s-a dezvaluit ca a ascuns un bombardament militar contra unor disidenti din gherila FARC in care au fost ucisi opt…

- Autoritațile de la Moscova iau in considerare trimiterea unei delegații formate din specialiști in economie in Venezuela pentru a ajuta autoritațile de la Caracas in negocierile cu creditorii internaționali, a anunțat Serghei Storchak, adjunctul ministrului rus de Finanțe, potrivit Reuters, potrivit…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a acuzat regimul condus de Nicolas Maduro de faptul ca a „asasinat“ un consilier municipal de la Caracas, membu al partidului sau, Voluntad Popular, relateaza AFP.

- Doua avioane cu personal tehnic-militar din Rusia au sosit in Venezuela, a anuntat sambata presedintele in exercitiu venezuelean Nicolas Maduro, care saptamana aceasta a efectuat o vizita la Moscova in cadrul careia s-a intalnit cu seful statului rus Vladimir Putin, informeaza agentia de presa RIA…

- Președintele american Donald Trump isi consolideaza sprijinul oferit liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, laudand liderii latino-americani care l-au sprijinit, stimuland finanțarea de ajutoare umanitare și impiedicand accesul membrilor guvernului de la Caracas in SUA, potrivit Reuters,…