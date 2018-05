Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat marti expulzarea insarcinatului american cu afaceri la Caracas, cel mai inalt reprezentant diplomatic al SUA, dupa impunerea de noi sanctiuni economice de catre Washington in urma realegerii sale controversate de duminica, relateaza AFP. "L-am declarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut, luni, Venezuelei sa organizeze ”alegeri libere si corecte” pentru a fi restaurata democratia in aceasta tara, in contextul in care Nicolas Maduro a castigat alegerile prezidentiale pe care SUA au anuntat ca nu le recunosc, relateaza Reuters.

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…

- Antreprenorii reuniți in Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) și in cei ai Confederației patronale Concordia și-au exprimat joi susținerea pentru pilonul II de pensii și au tras un semnal de alarma privind riscurile pe termen lung pe care le implica modificarea cadrului actual de funcționare…

- Decizia presedintelui Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear "reprezinta o sursa puternica de preocupare si de regret. Este vorba de subminarea increderii in ordinea internationala. Tratatul este departe de a fi perfect", dar, cu toate acestea, retragerea unilaterala dintr-un…

- Germania este pregatita sa intervina pentru a diminua impactul provocat companiilor germane de decizia presedintelui american Donald Trump de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul, a declarat vineri ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters. "Suntem gata sa discutam…

- Unii vad acum titeiul la 100 de dolari barilul. Altii vad preturile crescand doar pentru a se prabusi spre sfarsitul anului. Nimeni nu este mai surprins ca pretul petrolului american a urcat la 72 de dolari barilul ca specialistii in prognoze ale marilor banci de pe Wall Street. Ei nu au…

- Pretul petrolului a atins luni cel mai ridicat nivel de la finele lui 2014, stimulat de agravarea crizei economice din Venezuela precum si de apropierea termenului limita la care SUA vor decide daca reimpune sanctiuni Iranului, transmite Reuters, preluata de Agerpres. La bursa de la New York, cotaţiile…