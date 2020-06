Stiri pe aceeasi tema

- Washngtonul pare a-și fi pierdut rabdarea cu regimul de la Caracas. SUA au trimis in Columbia o unitate a fortelor speciale de lupta impotriva traficului de droguri, operatiune ce vizeaza guvernul lui Nicolas Maduro in Venezuela, acuzat ca ar avea o intelegere cu traficantii de droguri, au anuntat…

- Marele Premiu al Finlandei la MotoGP a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, astfel ca primele opt etape ale sezonului de motociclism viteza au fost anulate sau amânate, potrivit News.ro.Grand Prix-ul Finlandei era prevazut în perioada 10-12 iulie.Urmatorul Mare…

- The Financial Times: Țarile sarace testeaza retorica UE privind pandemia. Guvernele europene sunt printre cei mai mici donatori la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) ● The New Yorker: Ce înseamna coronavirusul pentru viitorul Europei ● Naftemporiki: Eurostat: Imaginea supraaglomerarii locuintelor…

- SUA au depasit joi pragul de 30.000 de morti, potrivit bilantului in timp real al universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP. Potrivit acestei surse, 30.990 de persoane au murit in tara de la inceputul pandemiei. SUA sunt tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, inaintea Italiei…

- Uniunea Europeana a apreciat vineri ca planul american pentru un guvern de tranzitie in Venezuela, fara presedintele Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, este "conform" cu reglementarea pasnica sustinuta de statele sale membre, informeaza AFP.UE "saluta cadrul pentru o tranzitie…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, este vizat de o investigatie privind tentativa de lovitura de stat si tentativa de asasinare a presedintelui Nicolas Maduro, anunța MEDIAFAX.Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, a primit citatie pentru a fi audiat intr-o ancheta privind…

- Circa 4,9 milioane de persoane au “parasit” Venezuela, zguduita de la sfarsitul lui 2015 de o criza economica si politica, a anuntat Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, acuzand continuarea violentelor impotriva opozitiei, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In cadrul unei prezentari in…

- Politia venezueleana a tras marti cu gaze lacrimogene pentru a dispersa o manifestatie impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro, la Caracas, manifestatie organizata la apelul liderului opozitiei, Juan Guaido, informeaza AFP preluat de agerpres. Cortegiul avansa in incercarea de a ajunge la…