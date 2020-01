Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea internationala nu trebuie sa abandoneze poporul Venezuelei in lupta lui pentru democratie, a declarat joi liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, in fata sefilor de stat si a liderilor de companii prezenti la Forumul Economic Mondial de la Davos, informeaza dpa. "Trebuie…

- Agenti ai serviciilor de informatii venezuelene (SEBIN) au perchezitionat marti, la Caracas, birourile opozantului Juan Guaido, care se afla in prezent in Europa, a denuntat o deputata a opozitiei, Delsa Solorzano, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Tocmai ni s-a confirmat ca functionari ai SEBIN…

- Opozantul Juan Guaido, pe care in jur de 50 de tari il recunosc drept presedinte al Venezuelei, s-a deplasat duminica in Columbia pentru a se intalni cu seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, relateaza AFP si Reuters. "Deja sunt in Columbia", a anuntat Guaido pe Twitter, multumindu-i presedintelui…

- Statele Unite intentioneaza sa sanctioneze parlamentarii venezueleni pe care ii acuza ca au acceptat sume de bani pentru a vota impotriva opozantului Juan Guaido la presedintia Adunarii Nationale, a declarat miercuri un responsabil american, citat de AFP. Juan Guaido, recunoscut de un an ca presedinte…

- Juan Guaido a fost reales, duminica, in functia de presedinte al Adunarii Nationale si automat de presedinte interimar al Venezuelei in pofida tuturor manevrelor regimului Maduro pentru alegerea lui Luis Parra, un disident din opozitie acuzat de coruptie.

- Statele Unite au impus joi sancțiuni asupra ministrului Apararii cubanez, acuzându-l de încalcari ale drepturilor omului și de susținerea guvernului socialist venezuelean al lui Nicolas Maduro, a anunțat Secretarul de Stat American, Mike Pompeo, potrivit Reuters.Washingtonul a decis…

- Liderul Partidul Comunist Cubanez, Raul Castro, presedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, si presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, au transmis ca sanctiunile SUA nu fac decat sa le intareasca hotararea de a ramane uniti si de a sprijini schimbarile sociale in regiune, relateaza Reuters. …