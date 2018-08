Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, transmit Reuters si EFE.

- Washingtonul nu este cu nimic implicat in incidentul care a avut loc la Caracas, denuntat de presedintele venezuelean Nicolas Maduro drept o tentativa de ”asasinat”, a declarat duminica secretarul pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump John Bolton, relateaza AFP. ”Pot sa spun categoric…

- Atentatul asupra lui Maduro a fost revendicat de rebelii venezueleni, o grupare militara formata din civili și soldați dezertați care iși spun „Miscarea nationala a soldatilor in camasa”, scrie AFP. Potrivit unui comunicat de revendicare citit de Patricia Poleo, o jurnalista apropiata de opozitie care…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urmeaza sa efectueze o vizita la Washington, pe 25 iulie, pentru a se intami cu presedintele american Donald Trump, cu obiectivul de a dezamorsa conflictul comercial intre Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite. "Presedintele Juncker si…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste vineri cu Theresa May, dupa ce a torpilat, in noaptea de joi spre vineri, proiectul conducatoarei britanice privind relatia comerciala cu Uniunea Europeana (UE) post-Brexit, amenintand ca nu va incheia un acord de liber-schimb cu ea daca pastreaza o relatie…

- Protestatarii adunați în Piața Marii Adunari Naționale, duminica, 24 iunie, au votat un proiect de rezoluție prin care cer confirmare legalitații alegerilor locale din Chișinau din 3 iunie și confirmarea mandatului lui Andrei Nastase în calitate de primar. Potrivit documentului,…