Autoritatile de la Caracas il vor denunta in fata Natiunilor Unite pe secretarul general al OSA, Luis Almagro, pentru "incitare la o interventie militara" in Venezuela, a anuntat sambata vicepresedinta venezueleana Delcy Rodriguez, citata de AFP. "Venezuela il va denunta in fata ONU si altor instante internationale pe Luis Almagro (...) pentru incitare la o interventie militara in tara noastra si pentru atentare la pacea in America Latina si Caraibe", a scris pe Twitter Delcy Rodriguez. "Almagro intentioneaza sa reinvie cele mai grave interventii militare imperialiste in regiunea noastra a carei…