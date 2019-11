Venezuela îl sprijină pe Evo Morales, președintele fugar al Boliviei Conform documentului, ”de-a lungul celor trei saptamani de la alegerile de pe 20 Octombrie, o operațiune sofisticata organizata de sectoarele rasiste radicale ale opoziției politice, mass-mediei private, ambasada SUA și Organizația Staelor Americane, a incercat sa intoarca in timp societatea biliviana in vremuri de dictaturi și politici neoliberale, sa privatizeze resursele naturale ale populației boliviene și sa o supuna proictelor casei Albe și a corporațiilor transnaționale.” Venezuela cere ca statele lumii ”sa nu ramana impasibile in fața acestui ultraj impotriva democrației și a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

