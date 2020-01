Implantodent, clinica stomatologica care ofera speranta celor condamnati sa traiasca fara dinti

Implantodent este sinonimul unei afaceri medicale create si dezvoltate de la zero de dr. Chemal Taner. La nivel national, in cele peste doua decenii de activitate, clinica a fost un pionier in domeniu, tratand… [citeste mai departe]