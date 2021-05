Venezuela: Creşterea cu 300% a salariului minim, insuficient pentru 1 kg de carne Guvernul venezuelean a anuntat sambata o crestere a salariului minim de aproape 300%, dar aceasta majorare nu este suficienta nici macar pentru a cumpara un kilogram de carne din cauza inflatiei scapate de sub control in tara sud-americana, noteaza AFP.



"Intra in vigoare o crestere a salariului minim, la 7 milioane de bolivari", adica 2,5 dolari, a declarat ministrul muncii, Eduardo Pinate, in fata partizanilor guvernului socialist adunati cu ocazia zilei de 1 Mai.



Salariul minim lunar creste astfel cu 288,8%. El este completat de un cupon alimentar de "3 milioane de bolivari',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

