- Guvernul venezuelean a denuntat miercuri „amenintarile violente” ale presedintelui american Donald Trump, la o zi dupa discursului acestuia în cursul caruia a afirmat ca „tirania” socialistului Nicolas Maduro va fi ''distrusa'', relateaza AFP, citat de Agerpres.„Trump…

- Canalul umanitar elvetian nu este un semn al bunavointei Statelor Unite, a sustinut luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, la cateva zile dupa un anunt in acest sens facut de Washington si Berna, relateaza Reuters. Guvernele american si elvetian au anuntat joi deschiderea…

- Noul președinte al Guatemalei, Alejandro Giammattei a decis joi sa întrerupa relațiile diplomatice cu regimul din Venezuela, condus de Nicolas Maduro și a solicitat și închiderea Ambasadei Guatemalei la Caracas, informeaza Mediafax citând agenția de presa Reuters. „L-am informat…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus marti sanctiuni impotriva a doua societati acuzate ca folosesc in continuare mana de lucru nord-coreeana expatriata in strainatate, in pofida expirarii unui ultimatum al ONU menit sa puna capat acestei importante surse de venituri pentru Coreea de Nord, informeaza…

- Gardienii Revolutiei iraniene au amenintat, miercuri, sa loveasca Israelul si "guverne aliate" ale Americii dupa un atac nocturn impotriva unor baze militare din Irak utilizate de Statele Unite ca represalii de catre Washington a puternicului general Qassem Soleimani, noteaza AFP si Reuters.…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa adopte sanctiuni impotriva Rusiei, pentru a contracara sustinerea acordata de Moscova regimului presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a anuntat luni un inalt...

- Traficul de droguri pornit din și care tranziteaza Venezuela a crescut cu 50% de la începutul președinției lui Nicolas Maduro în 2013, au afirmat joi oficiali ai Statelor Unite, acuzându-l pe președintele socialist ca se îmbogațește prin colaborarea cu rețelele de crima organizata,…