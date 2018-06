Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema din Venezuela a anuntat eliberarea a 39 de detinuti politici. Masura a fost luata la doua saptamani dupa ce presedintele Nicolas Maduro a fost reales in conditii contestate de opozitie...

- Instanta suprema din Venezuela a anuntat vineri eliberarea a 39 de detinuti politici, transmit agentiile internationale de presa. Masura a fost luata la doua saptamani dupa ce presedintele Nicolas Maduro a fost reales in conditii contestate de opozitie si de comunitatea internationala, informeaza…

- Statele Unite îsi mentin sanctiunile împotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sâmbata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj în reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este…

- ​Alegerile prezidențiale din Venezuela caștigate de Nicolas Maduro nu s-au desfașurat in conformitate cu standardele internaționale, a afirmat, marți, Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Federica Mogherini, informeaza Reuters, citata de Mediafax.

- Nicolas Maduro a fost reales duminica presedinte al Venezuelei. Procesul electoral a fost contestat atat in tara, cat si pe plan extern, scrie agerpres.ro, cu referire la agentiile de presa internationale.

- Statele Unite au impus sanctiuni vineri impotriva numarului doi al puterii venezuelene, Diosdado Cabello, cu 48 de ore inaintea alegerilor prezidentiale in aceasta tara in criza unde presedintele in exercitiu Nicolas Maduro cauta sa fie reales, relateaza France Presse. Citește și: SURSE -…