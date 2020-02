Crucea Rosie a anuntat ca un al cincilea transport de ajutor umanitar a ajuns joi in Venezuela, destinat a ajuta populatia in contextul profundei crize sanitare prin care trece aceasta tara sud-americana, informeaza AFP, citata de Agerpres.42 de tone de materiale medicale și medicamente au ajuns cu vaporul in portul La Guaira, la nord de Caracas, provenind din Panama, a declarat Mario Villarroel, presedinte al Crucii Rosii din Venezuela. Conform Crucii Rosii, din aprilie 2019 au ajuns in total in Venezuela 500 de tone de ajutoare umanitare. Alte patru transporturi de ajutor au ajuns in aceasta…