- Turiștii romani și straini s-au indragostit de un oraș din țara noastra și il considera drept unul dintre cele mai frumoase și bine intreținute orașe din Romania, in timp ce rezidenții se confrunta cu preocupari legate de oportunitațile limitate de angajare.Orașul atat de apreciat de turiști este…

- Un oraș din aceasta lume este cu adevarat unic. Aceasta localitate surprinde cu o caracteristica pe care nu mai exista nicaieri: aici locuiesc doar femei. Niciun picior de barbat nu a fost vazut aici in afara de zilele in care au voie sa viziteze doamnele. Care este, cu adevarat, situația aici. Orașul…

- Veneția a dezvaluit costul unui bilet de intrare in oraș pentru vizitatori și regulile aferente care vor incepe sa se aplice din primavara anului 2024. Despre acest lucru relateaza CNN, scrie Adevarul European. Orașul intenționeaza sa perceapa o taxa pentru a intra in partea istorica din cauza numarului…

- In primele șase luni ale anului 2023, numarul turiștilor și excursioniștilor participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatorii din Republica Moldova a constituit 173,4 mii de persoane, in creștere cu 22,1% fața de perioada similara a anului precedent. O statistica in acest sens…

- Fiecare ploaie mai puternica transforma strazile din zona de lunca a municipiului Deva, reședința de județ a județului Hunedoara, in canale de apa. In seara de duminica, 30 iulie 2023, unele cartiere inundate aminteau de o mica Veneție.