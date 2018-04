Stiri pe aceeasi tema

- La Braila, Dunarea a atins cota de inundatie de 610 centimetri, cu un debit de 12.410 metri cubi pe secunda. Autoritatile locale au luat masura suprainatarii gurilor de canalizare cu tuburi de ciment umplute cu nisip. Potrivit masuratorilor efectuate de specialistii de la Serviciul de Gospodarire a…

- Autoritațile locale din municipiul Radauți sunt hotarare sa ia masuri dure impotriva celor care nu-și restaureaza fațadele cladirilor din zona centrala și nu numai dar și impotriva celor care nu iși ingijesc terenurile. Viceprimarul de Radauți, Bogdan Loghin, a declarat intr-o conferința de presa ca…

- Autoritatile de la Chisinau nu vor implementa deocamdata recomandarile Comisiei de la Venetia in ceea ce tine de schimbarea sistemului electoral, reiterate intr-un nou aviz facut public ieri de expertii internationali. Deputatul PD, Sergiu Sirbu, da de inteles ca recomandarile vor fi puse in practica…

- Printre acestea, demararea unui nou program de screening in domeniul bolilor cadriovasculare, procurarea medicamentelor de la orice farmacie din țara și servicii paraclinice la orice furnizor aflat in contract cu sistemul asigurarilor de sanatate. In cadrul unei dezbateri centrate pe problema bolilor…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Read More...

- Valul de frig care se abate asupra Romaniei poate conduce la inchiderea școlilor. Anunțul a fost facut de Prefectura Giurgiu. Autoritațile anunța temperaturi record inregistrate in aceasta perioada.