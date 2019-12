Veneția, sub alertă de inundații. Se anunță furtuni puternice și alunecări de teren Orasul Venetia era vizat duminica dimineata de un nou fenomen de "aqua alta" (maree inalta), cu un maximum de 120 de centimetri peste nivelul mediu al marii inregistrat la ora 10:00 (09:00 GMT), departe totusi de recordul istoric de 187 de centimetri (cel mai ridicat nivel de dupa 1966) inregistrat pe 12 noiembrie si care a devastat orasul.



Atunci, principalele atractii ale Venetiei, Piata San Marco, cel mai jos punct din Cetatea Dogilor, si bazilica sa, au fost extrem de afectate. Pavajul pietei a fost deteriorat si trebuie inlocuit, a anuntat ziarul local La Nuova Venezia.



Inundatiile…

Sursa articol: rtv.net

