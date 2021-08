Veneția schimbă regulile pentru turiști. Vor fi introduse taxe de acces Veneția schimba regulile pentru turiști și intenționeaza sa impuna o taxa de acces in oraș. Masura ar urma sa intre in vigoare din vara anului 2022. Persoanele care vor dori sa viziteze orașul-laguna vor plati intre 3 și 10 euro in funcție de sezon, informeaza Bloomberg. Rezidenții și rudele acestora, copiii sub șase ani și persoanele cazate in hoteluri vor fi scutiți de la plata acestei taxe. Proiectul aparține primariei din Veneția și presupune obligativitatea ca turiștii sa iși programeze vizita astfel incat sa fie evitata supraaglomerarea. Restricțiile au fost votate saptamana trecuta. Primele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

