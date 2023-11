Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala introduce sigiliul electronic, iar șoferii risca amenzi usturatoare daca nu respecta obligațiile. Amenzi de pana la 50.000 de lei pentru soferii care incalca aceasta regula. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial de mai bine de doua saptamani Sistemul national…

- Profesorul Peter Becker de la Universitatea George Mason din SUA a avertizat ca energia desprinsa din furtunile solare ar putea crea intr-o zi la o „apocalipsa a internetului”. „Internetul a ajuns la maturitate intr-o perioada in care soarele a fost relativ liniștit, iar acum intra intr-o perioada mai…

- Hamas ataca cu toata forța un aeroport strategic din Israel!Brigazile Al-Qassam, aripa militara a Hamas, anunța ca ataca aeroportul Ben Gurion din Israel.Atacul vine ca raspuns la contraofensiva Israelului impotriva civililor, transmite organizația. Foto: caracter ilustrativ.

- Cel puțin 21 de persoane au pierit intr-un accident devastator, care a avut loc marți seara. Un autobuz s-a prabușit de pe un pod in nordul Italiei, langa Veneția, iar autoritațile locale sunt in alerta maxima. La fața locului s-a activat Planul Roșu de Intervenție, astfel ca, misiunea salvatorilor…

- CAUTATA… Vasluienii au primit, in aceasta dupa-amiaza, o noua alarma prin sistemul RO-ALERT. Nu a fost semnalata o vijelie sau apariția unui urs in zona, cum se intampla de obicei, de data aceasta a fost anunțata dispariția unei fete de 13 ani. Adolescenta se numește Sirbu Adriana Georgiana, este din…

- O delegație a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), condusa de președinta de onoare a acesteia, Hanna Suchocka, se afla, in aceste zile, la Chișinau. Vizita are loc in contextul pregatirii opiniei Comisiei privind proiectul de lege cu privire la sistemul judecatoresc…

- Vizita de importanța strategica la Chișinau. O delegație a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) se afla, in aceste zile in capitala, pentru a pregati o opinie, care vizeaza proiectul de lege cu privire la sistemul judecatoresc anticorupție și modificarea unor acte normative,…

- Astfel, potrivit autoritaților locale, constanțenii racordați la sistemul centralizat de termoficare nu vor avea apa calda in perioada 22 august-6 septembrie. Primaria Municipiului Constanța informeaza consumatorii de energie termica racordați la sistemul municipal de termoficare ca, in perioada 22.08.2023…