VENETIA RESIDENCE a topit preturile pe tot parcursul anului 2021

- Astazi a avut loc o intervenție a echipei pirotehnice a Detașamentului 2 de Pompieri din Iași, pentru asanarea unui element de muniție. Acesta, gasit neexplodat, a fost gasit in Iași, in cartierul Galata, pe strada Iftimie Birleanu. In asemenea situații, transmit pirotehniștii militari din cadrul Inspectoratului…

- Din anul 2019, cand a fost montata pentru prima data pe bulevardul Ștefan cel Mare roata a devenit atracția principala pentru ieșeni. Mii de persoane s-au dat in roata din centrul Iașului. Aceasta roata are 30 metri și 16 gondole cu 64 de locuri. O tura completa poate dura aproximativ un minut, iar…

- Pe podul dintre Coarnele Caprei și Focuri, la km: 26 + 890 se efectueaza urmatoarele lucrari: cofrare placa de racordare, montare carcase pe placa de racordare, aplicare amorsa in vederea realizarii hidroizolației. Pe podul de pe raza localitații Malaești, la km 30 + 080, se lucreaza la: cofrare consola…

- Recent, deputatul Alexandru Muraru a adresat o interpelare Ministerului Educației privind numarul de elevi care au optat pentru cele doua materii de liceu opționale: „O istorie a comunismului din Romania” și „Istoria evreilor. Holocaustul”, pentru anii școlari 2018 – 2019, 2019 – 2020 și 2020 – 2021.…

- Saptamana trecuta, Gheorghe Stavarache (58 de ani), consilier local din partea PNL in comuna Țibanești a fost arestat pentru proxenetism.Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a reacționat fața de arestarea lui Stavarache la solicitarea G4Media: „Sunt in permanența in legatura cu președintele…

- O echipa de oameni de stiinta de la Scoala Politehnica Federala din Lausanne (EPFL), Elvetia, a descoperit o metoda pentru a preveni coronavirusul SARS-CoV-2, care cauzeaza COVID-19, sa infecteze alte celule, ceea ce ar putea reprezenta solutia in cadrul viitoarelor tratamente contra acestei boli, informeaza…

- Pre-finanțare de 175,3 milioane de lei pentru construcția data-centerului CEC Bank finanțeaza construcția data-centerului ClusterPower – o investiție greenfield de 208 milioane de lei in județul Dolj. Valoarea creditului de pre-finanțare acordat de CEC Bank se ridica la 175,3 milioane de lei, pe 11…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputații Dumitru Rujan (PNL) și Silviu Hurduzeu (PSD) au salutat la unison aprobarea in Camera Deputaților, for decizional, a proiectului de lege prin care romanii nu sunt lasați la cheremul furnizorilor de energie elctrica și gaze naturale! „Am votat pentru adoptarea legii care plafoneaza…