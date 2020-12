Veneția: Piața San Marco, inundată / Digurile nu au fost activate Piața San Marco din Veneția a fost sub apa marți din cauza valurilor mari legate de vremea rea, în timp ce noul sau sistem de protecție prin diguri artificiale mobile nu a fost declanșat, potrivit AFP.



Locuitorii din Veneția au fost nevoiți sa-și încalțe cizmele de cauciuc cu o &"acqua alta&" al carei vârf a fost stabilit la 1,37 metri deasupra nivelului marii la sfârșitul dupa-amiezii, a notat un fotograf din AFP.



Marea a inundat Piața San Marco și terenul bazilicii sale, la fel ca trotuarele de-a lungul anumitor canale.

Sursa articol: hotnews.ro

