- Inspectorii ANAF au stabilit un prejudiciu de peste 40 milioane de lei, cauzat de mai multe firme din Bulgaria. Acestea nu plateau TVA simuland achiziționarea de autoturisme rulate in Bulgaria, in timp ce livrarea și inmatricularea se realiza in Romania. Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției…

- Taxa de parcare 2022 ajunge la sume absolut fabuloase in București. Daca pana anul trecut locuitorii Capitalei plateau intre 37 și 84 de lei, incepand cu prima zi a anului tarifele explodeaza și ating valori astronomice. Principala modificare este ca taxa e calculata anual, nu pe zi, ca pana acum. …

- Un barbat din Harlau cautat de autoritati pentru evaziune fiscala a fost bagat in inchisoare unde va ispasi 9 ani. Acesta a fost condamnat la inchisoare deoarece ca administrator al unei societati a inregistrat in contabilitate operatiuni fictive pentru a deduce sume importante de bani de la bugetul…

- Plata ajutorului pentru incalzire. Programul anunțat de Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara. Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara efectueaza plata ajutorului pentru incalzire...

- Plata taxelor, impozitelor și contribuțiilor la bugetul de stat poate fi realizata pana la data de 31 decembrie, au anunțat reprezentanții Fiscului. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea a anunțat Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitatile trezoreriei statului a principalelor…

- Turiștii din Veneția au primit protectii speciale pentru incaltaminte, care sa-i fereasca de intrarea la apa. E sezonul fenomenului de "maree inalta" sau "acqua alta" si celebra piata San Marco este din nou inundata.

- Destinatiile preferate ale romanilor pentru sarbatorile de iarna sunt Egipt, Mexic, Peru, Africa de Sud, Maroc si Tunisia, in timp ce destinatiile de top ale Romaniei sunt Poiana Brasov, Valea Prahovei, Sibiu, Maramures, Bucovina si Paltinis. Printre cele mai accesibile oferte de Revelion se numara,…

- Venetia, orasul intalnirilor romantice si destinatia perfecta pentru aventurile amoroase, ales de actori, politicieni si turisti din toata Europa, este la un pas sa fie transformat dramatic de noi masuri ale municipalitatii pentru evitarea aglomerarilor turistice. Orasul urmeaza sa fie masiv supravegheat…