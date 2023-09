Veneția nu va fi pe lista Patrimoniului mondial ca zonă de pericol Veneția și laguna nu vor fi adaugate pe lista patrimoniului mondial aflate in pericol, potrivit unei decizii anunțate de Comitetul Patrimoniului Mondial de la Riad. „Comitetul a luat decizia de a nu include Venetia pe lista patrimoniului mondial in pericol„, a anuntat UNESCO. In 2024, taxa pentru vizitatorii straini, platita online, va fi introdusa pentru 30 de zile, in special in perioadele turistice tradiționale, cum ar fi weekend-urile de primavara și vara. Calendarul pentru zilele relevante va fi publicat la o data ulterioara. Persoanele cu varsta sub 14 ani și turiștii care stau cel puțin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Veneția nu va fi adaugata pe lista patrimoniului mondial aflat in pericol, potrivit deciziei Comitetului Patrimoniului Mondial. Decizia vine in ciuda recomandarilor experților ce avertizau ca starea orașului este din ce in ce mai precara din cauza schimbarilor climatice, dar și a turismului in masa.

