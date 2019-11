Veneţia - Nivelul apei va scădea, după mai multe zile de inundaţii Venetia va avea parte de o perioada de calm dupa mai multe zile de inundatii, informeaza DPA.



In zilele urmatoare, se preconizeaza ca nivelul apei va scadea, iar scolile urmeaza sa se redeschida luni, au informat responsabilii orasului.



Prognoza meteo ramane insa nefavorabila pentru alte parti ale tarii.



Serviciul de aparare civila din Italia a avertizat cu privire la noi episoade de inundatii in urmatoarele zile, in special in regiunea Emilia-Romagna, in jurul orasului Bologna si in Toscana.



Venetia a fost inundata in proportie de circa 70% duminica,

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Venetia va avea parte de o perioada de calm dupa mai multe zile de inundatii, informeaza DPA.In zilele urmatoare, se preconizeaza ca nivelul apei va scadea, iar scolile urmeaza sa se redeschida luni, au informat responsabilii orasului. Prognoza meteo ramane insa nefavorabila pentru…

- Venetia a trait din nou calvarul inundatiilor, pentru a treia oara in numai o saptamana. Nivelul marii a urcat pana la un metru si jumatat, peste 70 la suta din centrul orasului s-a aflat sub ape.

- Venetia continua sa fie afectata de cele mai puternice inundatii din ultimii 50 de ani. Peste 90 la suta din suprafata orasului este lovita de puhoaie. Hoteluri, restaurante, biserici si muzee au ajuns sub apa.

- Venetia se confrunta cu cele mai mari inundatii in peste 50 de ani. Peste noapte, nivelul apei a atins aproape doi metri. S-au inchis toate scolile si strazile, doi oameni au murit, iar barcile au fost folosite ca ambulante. Multi turisti au inotat pentru a putea ajunge in hoteluri.

- Situație dramatica in Veneția. Orașul italian este maturat de cea mai puternica maree din ultimii 50 de ani. Doi oameni au murit, iar sute de turiști au fugit spre adapost, in timp ce vantul puternic a provocat valuri in Piața San Marco.

