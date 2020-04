Venetia – moment unic surprins de un biolog

Stiri pe aceeasi tema

- Un efect complet neașteptat al pandemiei de coronavirus are loc in Italia. Daca ieri va prezentam cum canalele din Veneția au devenit pentru prima data dupa mult timp cristaline, astazi vin vești noi din Italia. In fantanile din Roma au aparut rațuște in fantanile care in urma cu ceva timp erau pline…

- „Ia loc” este o piesa despre obstacolele puse de oameni atunci cand iti impartasesti creatia si despre cum acesti oameni trebuie pusi la locul lor. BRUJA este una din aparitiile aparte din scena muzicii din Romania. Artista imbina elementele dure din zona de trap si hip hop cu sensibilitatea specifica muzicii…

- Dupa ce presa italiana a relatat ca premierul Conte urma sa semneze decretul prin care sa fie plasata în carantina o mare parte din nordul Italiei, sute de persoane s-au grabit sa prinda ultimele trenuri de noapte care plecau din Milano și sa mearga în zone care nu se afla în carantina.…

- Regizorul Mihai Grecea a vazut moartea cu ochii in noaptea de la "Colectiv". A fost in locul unde flacarile au mistuit 64 de vieti omenesti, dar a avut șansa sa se smulga din ghearele mortii. Povestea omului care a avut in fața ochilor "oameni disperați de arderi, cu sute de grade deasupra ta" a fost…

- Nicușor Dan a anunțat ca nu ia in calcul sa se inscrie in PNL, in condițiile in care liberalii i-ar fi promis susținere in cursa pentru Primaria Capitalei in schimbul aderarii la partid.”In aceasta campanie am sprijinul USR-ului. Multa lume s-a raliat demersului meu, sunt mulți oameni din…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz in estul Turciei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde…

- Un nou atac armat a avut loc luni la o universitate din Texas. Douapersoane au murit și a treia a fost ranita, in urma unor focuride arma care au avut loc la Universitatea de Afaceri A&MUniversity-Commerce, au comunicat autoritațile americane.Potrivit ABC News, persoana ranita a fost dusa de urgența…

- Kobe Bryant a fost fara indoiala o legenda a NBA și un jucator care va ramane veșnic in istorie. Fanii au reacționat dupa moartea lui Koby Bryant și il vor pe acesta pe sigla NBA. Petiția a fost semnata de peste 1,6 milioane de oameni, iar semnaturile incep in continuare sa soseasca, pentru moment neexistand...…